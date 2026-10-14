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Царьград

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Покров Богородицы 14 октября 2026 года: что можно и нельзя делать в праздник

Покров Богородицы 14 октября 2026 года: что можно и нельзя делать в праздник

Покров — 2026: главные традиции праздника.14 октября православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.

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