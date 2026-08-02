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Нижегородская правда

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Транспортная прокуратура ПФО взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов

Транспортная прокуратура ПФО взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров из-за задержек рейсов. Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 августа в ряде аэропортов Приволжского федерального округа зафиксированы задержки авиарейсов.

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