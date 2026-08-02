Транспортная прокуратура ПФО взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов

Приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров из-за задержек рейсов. Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 августа в ряде аэропортов Приволжского федерального округа зафиксированы задержки авиарейсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии