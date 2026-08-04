Люди с Большой буквы! Настоящие неравнодушные сердца! Вот о ком должны рассказывать СМИ, вот кто должен быть на экране ТВ.
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Люди с Большой буквы! Настоящие неравнодушные сердца! Вот о ком должны рассказывать СМИ, вот кто должен быть на экране ТВ.
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