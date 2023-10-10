Церковный праздник «День памяти Харитона Исповедника» отмечают в России 11 октября в 2023 году Анна ЧернышоваВ соответствии с церковным календарем, 11 октября 2023 года, согласно новому стилю, является осенним праздником «День памяти Харитона Исповедника».
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