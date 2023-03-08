Уголовное дело грозит 20-летнему петербуржцу на «краденом» авто за поддельное удостоверение

Нарушитель заплатил 45 тысяч рублей за низкосортную имитацию документов. Инспекторы дорожной полиции утром 8 марта остановили на Пироговской набережной автомобиль без номеров.
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