Днем 15 января работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 40 единиц техники и 131 дорожный рабочий

Днем 15 января работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 40 единиц техники и 131 дорожный рабочийПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 14 на 15 января в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 53 единиц спецтехники.