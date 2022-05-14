Швеция заявила 15 полевых игроков на матч ЧМ по хоккею 2022 с Австрией

Швеция заявила 15 полевых игроков на матч ЧМ по хоккею 2022 с Австрией. «Тре Крунур» проводят первый матч на групповом этапе турнира в Финляндии.

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