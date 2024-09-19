Убитые и раненые. Чем закончилась стрельба в московском офисе Wildberries?

Стрельба у московского офиса Wildberries произошла 18 сентября, она стала эпизодом в конфликте между основателями компании Татьяной и Владиславом Бакальчуками 18 сентября 2024 года в московском офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в Романовском переулке случилась перестрелка, в ней погибло несколько человек, есть и раненые.