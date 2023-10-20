Русская армия наносит массированный удар по позициям ВСУ в Херсонской области

В Бериславском районе была зафиксирована серия мощных взрывов.Жители оккупированной части Херсонской области сообщают, что русская армия начала нанесение серии мощных ударов по позициям ВСУ под захваченным Бериславом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии