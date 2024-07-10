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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шансы Испании выиграть Евро-2024 – 57,3%, Англии – 42,7% (Opta)

Шансы Испании выиграть Евро-2024 – 57,3%, Англии – 42,7% (Opta)

В решающем матче в Берлине 14 июля встретятся Испания и Англия. С вероятностью 57,3% победу одержит команда Луиса де ла Фуэнте.

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