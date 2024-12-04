Глава СК РФ затребовал доклады по фактам незаконного вывоза детей за границу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям девяти региональных следственных управлений СК представить доклады по озвученным в СМИ фактам незаконного вывоза детей в иностранные государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии