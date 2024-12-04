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Политика как она есть

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Глава СК РФ затребовал доклады по фактам незаконного вывоза детей за границу

Глава СК РФ затребовал доклады по фактам незаконного вывоза детей за границу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям девяти региональных следственных управлений СК представить доклады по озвученным в СМИ фактам незаконного вывоза детей в иностранные государства.

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