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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мадрид (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Дьере, Рублев – с Монфисом, Зверев поборется с Баутистой-Агутом, Фриц – с О’Коннеллом, Рууд – с Навоне

Мадрид (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Дьере, Рублев – с Монфисом, Зверев поборется с Баутистой-Агутом, Фриц – с О’Коннеллом, Рууд – с Навоне

Даниил Медведев сыграет с Ласло Дьере. Сетка турнира здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 23 апреля – 4 мая 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Второй круг Даниил Медведев (Россия)  Ласло Дьере (Сербия) Дата проведения 25 апреля, 13.

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