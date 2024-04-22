Винисиус стал лучшим бомбардиром в класико (7 голов) среди бразильцев, обогнав Роналдо

Винисиус Жуниор реализовал пенальти в матче Ла Лиги с «Барселоной» (3:2). Вингер «Реала» забил 7-й гол в класико и вышел на первое место в истории среди бразильцев, обогнав Роналдо и Эваристо де Маседо, на счету которых по 6 мячей.