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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус стал лучшим бомбардиром в класико (7 голов) среди бразильцев, обогнав Роналдо

Винисиус Жуниор реализовал пенальти в матче Ла Лиги с «Барселоной» (3:2). Вингер «Реала» забил 7-й гол в класико и вышел на первое место в истории среди бразильцев, обогнав Роналдо и Эваристо де Маседо, на счету которых по 6 мячей.

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