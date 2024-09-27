Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутат и бизнесмен, пропавшие на вертолете под Архангельском, погибли

Депутат и бизнесмен, пропавшие на вертолете под Архангельском, погибли

Место крушения вертолета Robinson 44, на котором летели депутат гордумы Архангельска Сергей Сметанин и предприниматель Алексей Семенов, обнаружено.

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