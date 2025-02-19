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Папа Римский ощущает приближение смерти и готовится к «битве за престол»

Папа Римский ощущает приближение смерти и готовится к «битве за престол»

Папа Римский Франциск не уверен, что сможет справиться с последствиями тяжелого бронхита. Перед «битвой за престол», которая начнется сразу после его смерти, понтифик стремится принять множество важных решений, пишет издание Politico.

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