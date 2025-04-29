На KazanForum представят новые проект по развитию транспортного коридора «Север – Юг»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Центральным событием транспортной повестки предстоящего Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» станет сессия «Международный транспортный коридор «Север – Юг».
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