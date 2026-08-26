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«Концерт Канье будет. Американский рэпер за наши деньги будет навязывать нам западные ценности». Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Бородин о приезде Йе

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал, что Йе, также известный как Канье Уэст, все же выступит в России – и, возможно, все-таки на «Газпром Арене».

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