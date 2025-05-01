Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Максименко
    Надо доводить СВО до поставленных целей Путиным а не вести переговоры о похабном мире. Иначе можно погубить Россию. Н...Живов: "Нас разве...
  • Svetlana Kuzmina
    Меня удивляет только одно, у Демпартии, что?, больше нет более достойных кандидатов на лидерство? Тогда совершенно то...Оправившаяся посл...
  • vagas Karlito
    Только прощалыги до конца будут бороться против сделки не имеющей под собою ничего кроме бумаги на ней зафиксированно...Зеленского назвал...

«Я был поражён»: Уиткофф рассказал, что чувствовал в Кремле на встрече с Путиным. Что его впечатлило?

«Я был поражён»: Уиткофф рассказал, что чувствовал в Кремле на встрече с Путиным. Что его впечатлило?

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал Кремль впечатляющим. Рассказывая о своём визите в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, Уиткофф признался, что был поражён важностью момента, в особенности потому, что именно ему довелось от имени США обсуждать с российским лидером вопрос украинского урегулирования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх