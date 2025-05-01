«Я был поражён»: Уиткофф рассказал, что чувствовал в Кремле на встрече с Путиным. Что его впечатлило?

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал Кремль впечатляющим. Рассказывая о своём визите в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, Уиткофф признался, что был поражён важностью момента, в особенности потому, что именно ему довелось от имени США обсуждать с российским лидером вопрос украинского урегулирования.