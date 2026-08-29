Япония проверила семь судей после корейского скандала с оплатой сексуальных услуг

Японская футбольная ассоциация не обнаружила доказательств того, что судьи этой страны получали незаконные услуги или участвовали в попытках повлиять на результаты матчей в рамках скандала вокруг Корейской футбольной ассоциации.
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