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Япония проверила семь судей после корейского скандала с оплатой сексуальных услуг

Японская футбольная ассоциация не обнаружила доказательств того, что судьи этой страны получали незаконные услуги или участвовали в попытках повлиять на результаты матчей в рамках скандала вокруг Корейской футбольной ассоциации.

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