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В Самаре могут отказаться от схемы посадки в автобусы через переднюю дверь

Елена Лапушкина ответила на вопросы, которые больше всего интересовали горожан. Одной из самых частых тем обращения, которые поступили в редакцию телерадиокомпании, была связаны с непривычной для горожан посадкой пассажиров в рейсовые автобусы.

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