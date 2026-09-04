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Японец посмертно получил Шнобелевскую премию за инструкцию по сморканию

Японец посмертно получил Шнобелевскую премию за инструкцию по сморканию

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Самые странные исследования и научные разработки 3 сентября получили свои Шнобелевские премии.

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