Японец посмертно получил Шнобелевскую премию за инструкцию по сморканию

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Самые странные исследования и научные разработки 3 сентября получили свои Шнобелевские премии.
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