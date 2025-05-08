В преддверии 80-й годовщины победы над немецко-фашистскими захватчиками СМИ всё чаще сообщают, что власти западных стран чествуют нацистских преступников и пытаются стереть память о красноармейцах-освободителях.
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