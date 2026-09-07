«ПСЖ» – фаворит ЛЧ по версии ESPN. «Арсенал» – 2-й, «Реал» – 5-й, «Интер» – 7-й, «МЮ» – 10-й

ESPN составил рейтинг претендентов на победу в Лиге чемпионов. Список был подготовлен при участии 19 корреспондентов медиасети, которые должны были назвать десятку лучших клубов, первый из которых – будущий победитель, десятый – аутсайдер, способный шокировать.