Могут ли Россия и США совместно ликвидировать вышедшую из-под контроля Украину?

С возможной приостановкой или вовсе прекращением американской военной помощи Украине в России связываются очень большие надежды, поскольку считается, что без прямых поставок вооружений и боеприпасов к ним из США ВСУ не смогут держать фронт.
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