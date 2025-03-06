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Зачем Трампу Гренландия – военный эксперт

Зачем Трампу Гренландия – военный эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп добьется контроля над Гренландией "в том или ином формате", поскольку ставит цель обеспечить Америку разведданными о действиях России, в том числе ее ядерных стратегических сил в северных районах.

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