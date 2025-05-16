Удивительные факты о звуке: откуда в ракушке шум моря

www.globallookpress.com Каждую секунду в земную твердь бьют полсотни молний. Разряды атмосферного электричества напряжением в десятки миллионов вольт мгновенно нагревают воздух в небе до температуры 30 тысяч градусов.
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