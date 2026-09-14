Диаспора рулит русской школой: Под гимн России не вставать, хиджабы носить

По Сети разлетелись кадры школьного праздника: во время исполнения гимна России закутанная в белый хиджаб ученица не встала с места.
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