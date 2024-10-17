Сборная Индии готова сыграть с Россией в 2025-м: «Будем очень ждать возможности для матча»

«Что касается товарищеского матча между основными сборными Индии и России, то мы не можем запланировать проведение товарищеских игр до мая 2025 года в связи с проведением чемпионата Индии по футболу и квалификации к Кубку Азии-2027, которая начнется с марта 2025 года в окно ФИФА.