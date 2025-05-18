Платья, деньги, два ствола: на премьере в Москве раздали купюры, в Каннах — овации

Минувшая неделя в светской повестке была за звездами кино. После двухнедельного затишья во время майских праздников в Москве состоялось несколько громких премьер — роуд-муви «Туда», до этого презентованного в рамках конкурса ММКФ, фильма-концерта «Жванецкий», собравшего крепкий звездный каст, сериала с Максимом Матвеевым «Чужие деньги».