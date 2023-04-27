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Чем полезен арбуз для организма человека?

В знойный августовский день арбуз — это самое настоящее спасение для тех, кто мучится от жажды. Но хочется ведь есть не только вкусные продукты, но и знать их пользу, — поэтому давайте разбираться с тем, каковы же полезные свойства у сладкой ягоды.

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