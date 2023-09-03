Сейчас в медицинском учреждении функционируют три площадки. Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский ознакомился с работой Женской консультации в Пушкинском районе и обсудил с персоналом планы по дальнейшему развитию.
Сейчас в медицинском учреждении функционируют три площадки. Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский ознакомился с работой Женской консультации в Пушкинском районе и обсудил с персоналом планы по дальнейшему развитию.
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