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Александр Бельский ознакомился с работой Женской консультации в Пушкинском районе

Сейчас в медицинском учреждении функционируют три площадки. Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский ознакомился с работой Женской консультации в Пушкинском районе и обсудил с персоналом планы по дальнейшему развитию.

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