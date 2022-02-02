Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Кессиэ уйдет из «Милана» бесплатно летом. Хавбек интересен «Барсе», «Интеру» и «Юве»

Полузащитник Франк Кессиэ по окончании сезона покинет «Милан» как свободный агент. 25-летний игрок сборной Кот-д’Ивуара решил не продлевать контракт с «россонери», сообщает журналист Николо Скира.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх