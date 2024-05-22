Литература: Почему мать Сергея Есенина оставила младшего сына чужим людям, а сам поэт запрещал сёстрам с ним встречаться

Это сейчас, избалованные трудами психологов, мы знаем, что все проблемы тянутся из детства. Однако многие выдающиеся деятели как искусства, так и науки задолго «до начала мейнстрима» в подтверждение этой теории имели сложности в отношениях с родителями.
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