Литература: Почему мать Сергея Есенина оставила младшего сына чужим людям, а сам поэт запрещал сёстрам с ним встречаться

Это сейчас, избалованные трудами психологов, мы знаем, что все проблемы тянутся из детства. Однако многие выдающиеся деятели как искусства, так и науки задолго «до начала мейнстрима» в подтверждение этой теории имели сложности в отношениях с родителями.