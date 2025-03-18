Израиль возобновил военные операции в секторе Газа

Нанесение ударов по сектору Газа в целях борьбы с палестинским движением ХАМАС возобновляют вооруженные силы Израиля, заявил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в опубликованном в ночь на 18 марта сообщении в соцсети X.