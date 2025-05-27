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МИД: готовящийся Россией меморандум по Украине содержит принципы урегулирования

МИД: готовящийся Россией меморандум по Украине содержит принципы урегулирования

Меморандум по Украине, работу над которым продолжает российская сторона, будет включать сроки и принципы урегулирования, а также условия прекращения огня в зоне конфликта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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