Володин жестко отчитал Толстого и Калашникова: «Вы хорошо подумали?»

Теперь наших депутатов отговаривают от поездок в Бразилию и Монголию.Председатель Госдумы Вячеслав Володин строго отчитал своего заместителя Петра Толстого на пару с председателем Комитета Госдумы евразийской интеграции и связям с соотечественниками – Леонидом Калашниковым за чрезмерное увлечение международными поездками.