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Крошечные колонии микробов общаются, координируя свое поведение

Крошечные колонии микробов общаются, координируя свое поведение

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, обнаруживает доказательства электрической сигнализации и скоординированного поведения у хоанофлагеллят, ближайших живых родственников животных.

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