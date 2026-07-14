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China's Helium Export Ban Raises New Risks For Global Supply Chains

China's Helium Export Ban Raises New Risks For Global Supply Chains

China's Helium Export Ban Raises New Risks For Global Supply Chains Authored by Michael Zhuang via The Epoch Times, China has imposed a temporary ban on helium exports, adding fresh uncertainty to global supplies of a gas essential to semiconductor manufacturing, aerospace, medical equipment, and other high-tech industries.

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