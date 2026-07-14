China's Helium Export Ban Raises New Risks For Global Supply Chains Authored by Michael Zhuang via The Epoch Times, China has imposed a temporary ban on helium exports, adding fresh uncertainty to global supplies of a gas essential to semiconductor manufacturing, aerospace, medical equipment, and other high-tech industries.
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