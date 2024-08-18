Ремастер на подходе? Тайваньский рейтинговый комитет присвоил возрастной р...

Ремастер на подходе? Тайваньский рейтинговый комитет присвоил возрастной рейтинг Bully для ПК и консолейТайваньский комитет по рейтингу цифровых игр присвоил возрастной рейтинг Bully (Canis Canem Edit) для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC.