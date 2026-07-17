Основатель бюро «Летописец рода» Красная рассказала, что зумеры стали в семь раз чаще интересоваться своими родословными

Представители поколения Z в России стали в семь раз чаще интересоваться своими родословными. Это происходит из-за стремления найти собственную идентичность и ощутить связь с историей человечества, сообщила основатель генеалогического бюро «Летописец рода» Елизавета Красная NEWS.
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