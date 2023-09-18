Вместо нацпредателя Козловского, суд присудил наказание главе ФПБК Виталию Бородину. Что вообще происходит?

ИС

Игорь Смирнов

Да поистине чудны поступки людей(актёров), Алексей Панин, Анатолий Пашинин, Смолянинов, Козловский и так далее, на сцене они патриоты а в жизни мрази которым место у стенки! И что самое главное это творческая интеллигенция ( как они себя называют) быдло на которых клейма негде ставить! Скоморохи которые всегда были на низшей ступени общества призванные веселить общество, а они, интеллигенция ! Тьфы, скоморохи!