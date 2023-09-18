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Вместо нацпредателя Козловского, суд присудил наказание главе ФПБК Виталию Бородину. Что вообще происходит?

Вместо нацпредателя Козловского, суд присудил наказание главе ФПБК Виталию Бородину. Что вообще происходит?

Данила Козловский. Фото: day.ru Пока в России с высоких трибун заявляют о необходимости призвать все предателей к ответу, в системе российского правосудия происходят поистине удивительные вещи.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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45 мин.
ИС
Игорь Смирнов
Да поистине чудны поступки людей(актёров), Алексей Панин, Анатолий Пашинин, Смолянинов, Козловский и так далее, на сцене они патриоты а в жизни мрази которым место у стенки! И что самое главное это творческая интеллигенция ( как они себя называют) быдло на которых клейма негде ставить! Скоморохи которые всегда были на низшей ступени общества призванные веселить общество, а они, интеллигенция ! Тьфы, скоморохи!
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28 мин.
Дима Жигунов
Странно, вы или до конца не читали статью или не поняли ее от слова - совсем!!!
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24 мин.

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