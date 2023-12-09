В ближайшие часы в Тамбовской области пройдет сильный снегопад

Жители и гости Тамбовской области должны быть готовы к неблагоприятным погодным явлениям. По данным Тамбовского ЦГМС, в ближайшие часы на территории региона ожидается сильный снег с ухудшением видимости до 500-1000 метров.
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