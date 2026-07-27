БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Придут ли избиратели на выборы в Госдуму: конкуренция среди кандидатов сократилась почти вдвое

Придут ли избиратели на выборы в Госдуму: конкуренция среди кандидатов сократилась почти вдвое

Эксперты считают, что явка на выборах в Госдуму будет выше, чем в 2021 году ЦИК завершил заверение списков кандидатов, выдвинутых всеми партиями для участия в выборах в Госдуму девятого созыва.

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