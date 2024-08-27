ВС РФ освободили село Мариновка и получили возможность выхода к Селидово ещё с одного направления

C Покровского направления продолжает приходить позитивная информация. После сообщений о том, что наши войска освободили село Мемрик и город Новогродовка, появились сведения о том, что наши бойцы освободили и населённый пункт Мариновка.
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