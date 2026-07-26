В России раскрыли схему обмана через бесплатную процедуру

Мошенники в переписке представляются владельцами или менеджерами сети салонов красоты, создают доверительную атмосферу и обещают подарить бесплатную процедуру, предупредил заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»).
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