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Экипаж Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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