Мировые цены на газ продолжают расти Фьючерсы на природный газ в США подскочили более чем на 6% из-за остановки добычи в Мексиканском заливе, вызванной ураганом “Рафаэль”.
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Мировые цены на газ продолжают расти Фьючерсы на природный газ в США подскочили более чем на 6% из-за остановки добычи в Мексиканском заливе, вызванной ураганом “Рафаэль”.
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