Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Вьетнама

С 15 октября 2026 года вьетнамцы смогут находиться в России до 30 дней без визы. Указ подписал президент, режим продлится год.
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