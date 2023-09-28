Китай сделал важное заявление по дедолларизации

По словам Лю Линя, заместителя начальника отдела инвестиций Народного банка Китая (РВОС), крупнейшие эмитенты стремятся воспользоваться достигшим максимума разрывом в процентных ставках государственных облигаций в КНР и США и поэтому выпускают и продают как можно больше облигаций в юанях, что эффективно повышает его вес на международной арене и помогает ему стать мировой валютой.