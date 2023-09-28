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Китай сделал важное заявление по дедолларизации

Китай сделал важное заявление по дедолларизации

По словам Лю Линя, заместителя начальника отдела инвестиций Народного банка Китая (РВОС), крупнейшие эмитенты стремятся воспользоваться достигшим максимума разрывом в процентных ставках государственных облигаций в КНР и США и поэтому выпускают и продают как можно больше облигаций в юанях, что эффективно повышает его вес на международной арене и помогает ему стать мировой валютой.

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