10 лет на страже комфортного сна: уссурийская Askona празднует юбилей

15 декабря магазин Askona отметил свое 10-летие на уссурийском рынке. За это время салон на ул. Калинина, 32 (ТЦ "Пионер") прошел большой путь под руководством директора — Ольги Тремпёлкиной.
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