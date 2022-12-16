Закон, порядок, государство

724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Жаль тигренка.Двух истощенных т...
  • Дэб Юг
    Какой чудак пишет эти законы. Зачем идиоты в управлении."Это делает кажды...
  • Елена Бреслова
    А шо такое?! "В Уссурийске полицейские привлекли к ответственности родителей школьников, избивших подростка"??? родит...Полиция наказала ...

10 лет на страже комфортного сна: уссурийская Askona празднует юбилей

10 лет на страже комфортного сна: уссурийская Askona празднует юбилей

15 декабря магазин Askona отметил свое 10-летие на уссурийском рынке. За это время салон на ул. Калинина, 32 (ТЦ "Пионер") прошел большой путь под руководством директора — Ольги Тремпёлкиной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх